С 26 апреля российские власти ввели ограничения на ввоз алкогольной продукции черногорской компании Plantaže. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Причиной запрета стало несоответствие 24 партий продукции показателям качества и безопасности. В винах производителя обнаружили пестициды, пластификаторы и посторонние включения.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что предупреждали Plantaže о нарушениях, но компания проигнорировала сообщения службы. Продукцию, не соответствующую установленным требованиям, изъяли из оборота. Материалы о выявленных нарушениях передали в суд.

Plantaže — одна из крупнейших черногорских винодельческих компаний. Она ежегодно выращивает около 22 миллионов килограммов винограда и выпускает примерно 17 миллионов бутылок вина.