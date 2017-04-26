Министерство финансов подготовило поправки, вводящие запрет на производство и продажу в России алкоэнергетиков. Об этом сообщает газета «Известия».

Минфин предлагает «ввести запрет производства и оборота алкогольной продукции с содержанием этилового спирта крепостью менее 22 % объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества». Исключением может стать производство алкоэнергетиков на экспорт.

Изменения должны будут ввести ко второму чтению поправок в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта», дата которого пока не определена. В Минфине отметили, что на этом запрете настаивает Минздрав, так как подобные напитки вызывают привыкание к алкоголю.

Собеседник «Известий» в финансово-экономическом блоке правительства рассказал, что «для введения предлагаемого запрета необходимо наличие научно доказанной опасности спиртосодержащей тонизирующей продукции по сравнению с другими видами алкогольных напитков».

Он отметил, что предложенный запрет на продукцию, содержащую менее 22 % этилового спирта, вызывает сомнения: «Получается, что алкогольная продукция крепостью более 22 % с содержанием тонизирующих веществ является менее вредной для потребителя».