Прирост гостиничного фонда в Москве к концу 2017 года прогнозируется на уровне 10,2 %, что превышает средние темпы роста за последние десять лет (8,6 %). Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на данные исследования компании Cushman & Wakefield.

Главной причиной оптимистичного прогноза аналитики называют завершение ряда крупных проектов, ранее замороженных из-за кризиса. Похожая ситуация наблюдалась в 2010 году, когда рынок восстанавливался после кризисных 2008–2009 годов, показав рост на уровне 21,2 %.

По данным исследования, с начала года объем номерного фонда вырос всего на 292 номера за счет ввода в эксплуатацию гостиницы Hilton Garden Inn около метро «Красносельская».