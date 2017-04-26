Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: летающие такси от Uber, падение выручки Twitter и Олег Тиньков в роли преподавателя.

Рейтинг пассажиров в Uber

Пользователи сервиса Uber теперь могут увидеть в приложении собственный рейтинг. Речь идет о среднем значении оценок, которые пассажиры получили от водителей за все поездки. Все время существования сервиса водители и пассажиры могли оценить друг друга по пятибалльной шкале, но пользователи могли видеть только рейтинг водителя.

Падение выручки Twitter

Компания Twitter впервые с 2013 года отчиталась о падении квартальной выручки. В первом квартале 2017 года компания заработала на 8 % меньше, чем в аналогичный период прошлого года — 548 миллионов долларов. Выручка от рекламы в соцсети сократилась на 11 %, однако лицензирование данных и другие источники доходов принесли Twitter на 17 % больше по сравнению с показателем прошлого года.

Летающие такси от Uber

Uber также объявил о своих планах запустить летающие такси. Тестовый режим начнется в Дубае (ОАЭ) и Далласе, штат Техас, в 2020 году. Такие такси будут компактными аппаратами с электромотором, которые будут взлетать и садиться вертикально. Для этого в указанных городах построят специальные парковки и зарядные станции. Стоимость поездки на летающем такси, по предварительным расчетам компании, составит 1,32 доллара за милю, что ненамного выше тарифа UberX в США.

Продажа доли в «Яндекс.Такси»

Компания «Яндекс» решила продать пакет акций своего сервиса «Яндекс.Такси» за 150-200 миллионов долларов. Инвестор может получить 12-17 % компании. Подробности не разглашаются, но, по мнению экспертов, эти деньги нужны «Яндексу» на поглощения конкурентов вроде «Максим» и InDriver.

Кафедра МФТИ от «Тинькофф-банка»

«Тинькофф Банк» запустил в МФТИ собственную бесплатную кафедру «Финансовые технологии», где будут преподавать сотрудники банка. Возглавит кафедру основатель компании Олег Тиньков, который будет периодически выступать в роли лектора. Среди дисциплин — функциональное программирование, машинное обучение в финтехе и интеллектуальные системы вопросов и ответов. Летом этого года на кафедру примут 20 студентов.

Увольнение российских космонавтов

Из российского отряда космонавтов ушли сразу четыре летчика. Cреди них — рекордсмен по общей продолжительности космических полетов Геннадий Падалка, заявивший, что ему «надоело бездельничать, перспективы на полет нет». Еще троих космонавтов — Сергея Волкова, Сергея Ревина и Александра Самокутяева — рекомендовала освободить от их должностей межведомственная комиссия, аргументируя это «сменой жизненных приоритетов» и «состоянием здоровья» летчиков.