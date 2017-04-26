В работе банка «Югра» произошел сбой. Об этом со ссылкой на сотрудников нескольких дополнительных офисов сообщают «Ведомости».

«Вчера упал сервер во второй половине дня и не работало вообще ничего. Сегодня пока только банкоматы и операции по картам», — заявил изданию менеджер офиса «Арбатский». Версии случившегося в разных офисах различаются. Представители офиса на Земляном Валу сообщили о поломке сервера, а в Новых Черемушках — о плановом обновлении программного обеспечения. В Люберцах сбой объяснили «отвалившимся интернетом».

В нескольких московских офисах, как утверждает газета, сейчас нельзя забрать заказанные заранее средства с вкладов, в части из отделений сообщают, что забрать деньги можно, однако этот процесс занимает длительное время. «Программа работает, но в замедленном режиме, ее восстановили не так давно, и процесс [получения вкладов] длительное время занимает», — заявил сотрудник офиса на Земляном Валу.

Сбой произошел также в одном из допофисов Санкт-Петербурга. Его сотрудник заявил, что с проблемами столкнулись отделения банка по всей стране. Как заявили в офисе «Арбатский», сбои возникали и в работе интернет-банка.

«Во второй половине дня 25 апреля в связи с нарушением в системе внешнего энергоснабжения произошел сбой, повлиявший на работу оборудования, входящего в программно-аппаратный комплекс информационных систем банка», — заявил представитель «Югры». С утра 26 апреля восстановили обслуживание платежных карт, банкоматов, pos-терминалов и эквайринг. Полностью работоспособность всех систем банка обещают восстановить к утру 27 апреля, утверждает представитель банка.

На официальном сайте банка написано, что работа всех офисов банка во всей стране в среду продлена до 21:00.