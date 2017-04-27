Группа сенаторов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко внесла в Госдуму законопроект об ужесточении требований к проверке данных покупателей сим-карт. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте нижней палаты парламента.

В поправках к закону «О связи» впервые появилось понятие идентификационного модуля, которым и обозначают сим-карты. Операторов и их агентов хотят обязать проверять паспортные данные новых абонентов по ведомственным базам: через сайт госуслуг, электронную подпись, Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), Единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и другие информационные системы госорганов.

Также в законопроекте уточнили правила идентификации корпоративных абонентов. Компании, закупающие сим-карты для своих сотрудников, должны будут сами передавать данные о работниках операторам. Сейчас передача этих сведений без согласия самих абонентов запрещена.

Если поправки примут, то новые правила продажи сим-карт вступят в силу уже с 2018 года.

По словам Матвиенко, к разработке законопроекта сенаторов подтолкнул теракт в Санкт-Петербурге, так как свободная продажа сим-карт затрудняет работу спецслужб по предотвращению подобных атак. Кроме того, законопроект позволит операторам дистанционно заключать договоры с авторизованными через госсервисы пользователями.

Однако у законопроекта есть и слабые стороны. Эксперты предупреждают, что он может затруднить подключение новых абонентов в отдаленных районах, где нет проводного интернета, чтобы оперативно передать паспортные данные клиента. Также новая схема так и не исключает серых продавцов из оборота сим-карт. Они могут регистрировать их на себя, а затем перепродавать.