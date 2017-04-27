Правоохранительные органы пришли с обысками в центральный офис российского отделения косметической компании Oriflame и в ее производственно-логистический комплекс в Подмосковье. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

По данным агентства, следственные мероприятия связаны с расследованием дела о мошенничестве по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса. По версии следствия, руководство «Орифлейма в России» незаконно вернуло НДС при строительстве производства в сельском поселении Аксёно-Бутырское Ногинского района Московской области.

Стройка велась с 2010 по 2014 год. Согласно документам, за нее отвечали несколько компаний. Генподрядчик получил 3,8 миллиарда рублей. При этом следствие считает, что эту сумму частично обналичили через фирмы-однодневки. Вдобавок к этому после окончания строительства Oriflame подала декларации на возмещение НДС еще почти на полмиллиарда рублей, на что, по мнению правоохранителей, не имела права.

В апреле 2016 года в московских и подмосковных офисах Oriflame уже проходили обыски. А в 2014 году российское представительство компании заподозрили в уклонении от уплаты налогов. В итоге ее обязали выплатить России 21 миллион евро. Оспорить это решение производителю не удалось.