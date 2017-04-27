Китайский холдинг Alibaba Group запускает в России свою платежную систему Alipay. Об этом сообщает агентство «РБК».

Первым российским партнером Alipay стал Модульбанк, который работает преимущественно с малым бизнесом. К концу апреля он оснастит первые розничные точки специальными терминалами для работы с сервисом.

В частности, к системе подключат продавцов популярных среди китайских туристов товаров — сеть магазинов «Янтарь России», а также торговые точки с сувенирами и часами, которые находятся в центре Москвы, в основном в районе Старого Арбата. В дальнейшем холдинг также планирует сотрудничать с магазинами люксовых товаров и duty-free в московских аэропортах.

Сейчас через Alipay можно оплатить покупки в разделе «AliExpress Молл» с российскими товарами.