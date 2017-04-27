Федеральная служба исполнения наказаний позволит госкорпорации «Ростех» использовать труд осужденных. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Проект соглашения уже разработан и подписан главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Сейчас документ находится на утверждении у руководства ФСИН. Его содержание пока не раскрывается.

Федеральной службе исполнения наказаний подконтрольны более 600 промышленных подразделений при колониях, расположенных практически во всех регионах страны. Они выпускают несколько сотен наименований, включая продукты питания, одежду, бытовую технику и мебель. В 2016 году объем выпуска с привлечением осужденных составил более 31 миллиарда рублей.