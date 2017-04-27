АФК «Система» Владимира Евтушенкова планирует реконструировать здания 20–30 бывших АТС в Москве в апарт-отели. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источники.

Предполагаемый фонд апартаментов — 70–80 номеров площадью около 30 квадратных метров. По словам собеседника издания, сейчас прорабатывается концепция, и в ближайшее время планируется выбрать пилотные объекты. Открытие первых двух-трех комплексов экономкласса может состояться уже в следующем году, в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.

Сумма инвестиций не называется. По подсчетам «РБК», инвестиции в объект на 80 номеров составят 400 миллионов рублей. Окупить вложения планируется примерно за десять лет, отметил источник.

Апартаменты будут сдавать в аренду сроком от месяца. Также рассматривается вариант посуточной сдачи при наличии соответствующего спроса от корпоративных клиентов. Ожидаемая ставка — примерно на 20 % выше средней цены аренды однокомнатных квартир в том же районе.

Директор департамента консалтинга компании Knight Frank Ольга Широкова рассказала изданию, что формат апарт-отеля востребован на рынке. «Обычная доходность на рынке аренды квартир составляет 3–5 %, при этом окупаемость апарт-отеля с сервисным обслуживанием может достигать 10 %», — пояснила Широкова.

Ранее компания Cushman & Wakefield спрогнозировала, что прирост гостиничных номеров в Москве к концу 2017 года превысит средние показатели за последние десять лет.