Федеральная антимонопольная служба завела административное дело на российскую «дочку» Apple ООО «Эппл Рус». Об этом сообщает «Интерфакс». Ранее ведомство признало компанию виновной в нарушении антимонопольного законодательства за незаконную координацию цен на iPhone 5 и 6 поколения.

Как заявил тогда заместитель главы ФАС Андрей Цариковский, в течение нескольких месяцев ведомство должно принять решение относительно штрафа для компании. «Штраф, я думаю, будет, но, как вы знаете, антимонопольное дело и административное — два разных дела, через некоторое время будет рассмотрение административного дела», — утверждал Цариковский.

За координацию экономической деятельности «Эппл Рус» могут оштрафовать на сумму от 1 до 5 миллионов рублей.

Дело на «Эппл Рус» завели в августе 2016 года. Компания отвергла обвинения в координации цен на телефоны. В ФАС заявили, что служба проверяет ценообразование на другие модели телефонов Apple.

Ведомство также возбудило дело о ценовом сговоре на четыре компании — дистрибьюторов iPhone в России. Они отказались признавать свою вину.