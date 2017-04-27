ФАС завела дело на российскую «дочку» Apple за координацию цен на iPhone
Федеральная антимонопольная служба завела административное дело на российскую «дочку» Apple ООО «Эппл Рус». Об этом сообщает «Интерфакс». Ранее ведомство признало компанию виновной в нарушении антимонопольного законодательства за незаконную координацию цен на iPhone 5 и 6 поколения.
Как заявил тогда заместитель главы ФАС Андрей Цариковский, в течение нескольких месяцев ведомство должно принять решение относительно штрафа для компании. «Штраф, я думаю, будет, но, как вы знаете, антимонопольное дело и административное — два разных дела, через некоторое время будет рассмотрение административного дела», — утверждал Цариковский.
За координацию экономической деятельности «Эппл Рус» могут оштрафовать на сумму от 1 до 5 миллионов рублей.
Дело на «Эппл Рус» завели в августе 2016 года. Компания отвергла обвинения в координации цен на телефоны. В ФАС заявили, что служба проверяет ценообразование на другие модели телефонов Apple.
Ведомство также возбудило дело о ценовом сговоре на четыре компании — дистрибьюторов iPhone в России. Они отказались признавать свою вину.
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