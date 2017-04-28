Вознаграждения топ-менеджерам госкомпаний не будут зависеть от прибыли. Зато управленцы смогут получить денежное поощрение за «особо выдающиеся» результаты и решение долгосрочных задач, сообщили «Известиям» источники в правительстве.

Окончательная точка в дискуссии об установлении KPI и схемы выплаты вознаграждений для топ-менеджеров госкомпаний все еще не поставлена, рассказал газете министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. Однако госкомпании уже представили свои предложения, и с их учетом Минэкономразвития в течение месяца представит окончательный вариант.

«Большой блок связан с возможностью принятия госкомпаниями принципов и правил долгосрочной мотивации, которая зависит не от годовых параметров и результатов, а от 3–5-летних параметров выполнения соответствующих стратегий. Отдельная часть, которую необходимо отразить, — возможность поощрения топ-менеджмента за особо выдающиеся задачи. Такие тоже есть, и это надо учитывать», — подчеркнул Абызов.

По словам министра, госкомпании не будут оцениваться только по прибыли, как это предлагалось ранее некоторыми участниками обсуждений, поскольку этот подход невозможно применять в равной степени к промышленным и финансовым компаниям.