Центробанк отозвал лицензии еще у трех кредитных учреждений. На этот раз под удар попали омский банк «Сибэс», владимирский «Владпромбанк» и «Международный строительный банк» из Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Все три компании неоднократно нарушали действующее федеральное законодательство, регулирующее банковскую деятельность, а также нормативные акты самого Центробанка.

Так, у «МСБ» проблемы возникли из-за крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества активов из-за кредитования компаний с признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности. «Владпромбанк» оказался втянут в реализацию сомнительных операций клиентов, в том числе по сделкам с драгоценными металлами. В руководство банка «Сибэс» пыталось скрыть существенную недостачу денег в кассе при наличии критически повышенных рисков из-за с рефинансированием задолженности физических лиц и покупки долгов у МФО.

Согласно данным на 1 апреля 2017 года, «Владпромбанк» занимал 287-е место в банковской системе России, «Сибэс» — 352-е, а «Международный строительный банк» — 423-е. В системе страхования вкладов участвуют только первые две компании.

Центробанк ужесточил контроль над российскими кредитными организациями во второй половине 2013 года. С тех пор лицензий лишились более ста банков. Предполагается, что массовая зачистка рынка закончится к 2020 году.