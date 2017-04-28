«ВКонтакте» впервые за 10 лет полностью обновила музыкальный раздел на всех платформах. Теперь пользователи социальной сети могут создавать собственные плейлисты и делиться ими, а также слушать и добавлять к себе музыкальные подборки от друзей, сообществ, звезд и редакции «ВКонтакте», сообщили The Village в пресс-службе компании.

«„ВКонтакте“ объединил людей с разнообразными музыкальными предпочтениями, дал им возможность общаться, создавать тематические сообщества, искать редкие треки и распространять любимую музыку без ограничений. Музыка — это важная часть жизни пользователей „ВКонтакте“. Сегодня мы запускаем полностью обновленный сервис и начинаем новый этап его развития», — рассказал Андрей Рогозов, управляющий директор соцсети.

Более того, расширить музыкальный кругозор пользователям поможет умная система персональных рекомендаций, которая анализирует ранее прослушанные песни и подписки. В специальном блоке будет выводиться творчество молодых музыкантов — так они смогут найти новых слушателей.