Финансовый университет при правительстве России и «Росгосстрах» провели совместное исследование, посвященное оценке людьми собственной жизни. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В среднем россияне оценивают стоимость своей жизни — размер компенсации, которую, на их взгляд, должны выплатить семье при их гибели, — в 1,2 миллиона долларов. При этом два года назад люди в среднем говорили о 624 тысячах долларов.

«Прежде всего, такой рост связан с повышением самооценки людей. Она во многом зависит от востребованности сотрудников на рынке труда. Зарплаты пошли в рост, экономический кризис стал менее тяжелым. В связи с этим растет сумма, которую люди считают справедливой компенсацией», — прокомментировал результаты руководитель исследования Алексей Зубец.

Люди 18–30 лет оценили свою жизнь в 7,7 миллиона рублей, люди с высшим образованием — в 6,8 миллиона рублей. Самую низкую стоимость жизни назвали финансово необеспеченные люди — 3,2 миллиона рублей.