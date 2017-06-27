В Сочи, Туапсе, Новороссийске, Анапе и Геленджике 27 июня официально заработала региональная версия онлайн-издания The Village — «The Village Черное море».

Чтобы переключиться на версию «The Village Черное море», нужно выбрать вкладку в левом верхнем углу сайта. Развитие франшизы взяли на себя выпускницы журфака МГУ Евгения Цимидан и Анна Бордунова. Основной штаб редакции базируется в Сочи, в остальных городах Черноморского побережья работают региональные корреспонденты.

«Мы все разные, но понимание, каким должно быть качественное СМИ, у нас общее. И хоть многие здесь убеждены в безупречности печатного формата, мы верим в обратное. И планируем наполнять сайт не только актуальным, но и даже где-то ироничным контентом, потому что самоирония — это то, чего многим по-настоящему не хватает» — прокомментировала запуск главный редактор «The Village Черное море» Евгения Цимидан.

Креативный директор издания Анна Бордунова рассказывает, что в политика издания будет направлена на то, чтобы «город успевал за трендами и людьми, которые их создают». «Здесь уникальный климат и атмосфера (во всех смыслах), каждый месяц открывается какое-нибудь новое интересное место, в городе много приезжих. Мы хотим, чтобы они находили друг друга в одном большом медийном пространстве», — отмечает она.

Также 27 июня запустилось издание The Village Беларусь.