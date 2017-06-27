ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» отзывает в России почти 17,8 тысячи автомобилей Datsun. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Под отзыв попадут автомобили, произведенные с сентября 2015 года по январь 2017 года. Причиной отзыва стал риск повреждения топливной трубки из-за ошибочной замены материала ее изготовления. Дефект может привести к утечке топлива или возгоранию.

Владельцам отозванных машин рекомендуется посетить ближайший дилерский центр для бесплатной замены топливной трубки. VIN-коды автомобилей, попадающих под отзыв, опубликованы на сайте Росстандарта (.pdf).