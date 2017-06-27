Корпорация «Роснефть» в своем твиттере сообщила о хакерской атаке на серверы компании. Там отметили, что представители компании уже обратились в правоохранительные органы по факту инцидента.

На серверы Компании осуществлена мощная хакерская атака. Мы надеемся, что это никак не связано с текущими судебными процедурами. — ПАО «НК «Роснефть» (@RosneftRu) 27 June 2017

Источники «Ведомостей» в «Роснефти» утверждают, что перезагрузились все компьютеры «Башнефти», «Башнефть-Добычи» и управления «Башнефти». Во вторник, 27 июня, в Арбитражном суде Башкирии началось рассмотрение по существу иска «Роснефти» к АФК «Система» на 170 миллиардов рублей. Суд уже отказал «Системе» в привлечении Росимущества к делу в качестве третьей стороны.

«После чего скачали неустановленное программное обеспечение и вывели на экран заставку вируса WannaCry», — заявил источник. На экранах компьютеров появилось предложение перевести 300 долларов в биткоинах по указанному адресу, после чего пользователям обещают выслать на почту ключ для разблокировки компьютеров.

Вирус мог зашифровать все данные на пользовательских компьютерах, отмечает издание.