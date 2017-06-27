Бизнесмен Олег Тиньков 27 июня заявил об удалении мессенджера Telegram, назвал его основателя Павла Дурова «быдлом» и пообещал заплатить клиентам «Тинькофф Банка», если они также удалят приложение. Соответствующий призыв он опубликовал в своем инстаграме.

Публикация от Oleg Tinkov (@olegtinkov) Июн 27 2017 в 3:07 PDT

После этого пользователи завалили аккаунт банка в Twitter жалобами и вопросами. Одним не понравилась позиция самого Тинькова, другим — что «Тинькофф Банк» на самом деле не выплачивает деньги за удаление Telegram. Теперь консультанты пытаются убедить клиентов остаться в банке и объясняют, что акция «Удали Telegram — получи деньги» исходит не от банка.

Я уже собрался удалить карту ТКС, поскольку, несмотря на высокое качество услуг банка, ваш выпад против нашей свободы морально омерзителен. — sometimes (@weepingguitars) 27 июня 2017 г.

@tinkoff_bank да, кажется расстаться с картой Вашего банка самое время))) — katheriness (@hey_katheriness) 27 июня 2017 г.

Озвученное предложение не является офертой :( — Тинькофф Банк (@tinkoff_bank) 27 июня 2017 г.

Ранее, 23 июня, глава Роскомнадзор Александр Жаров заявил, что Telegram заблокируют, если его основатель Павел Дуров не согласится зарегистрировать мессенджер в реестре распространителей информации. В ответ на это Дуров обвинил чиновника в некомпетентности.