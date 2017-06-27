Клиенты «Тинькофф Банка» возмутились призывом Тинькова удалить Telegram
Бизнесмен Олег Тиньков 27 июня заявил об удалении мессенджера Telegram, назвал его основателя Павла Дурова «быдлом» и пообещал заплатить клиентам «Тинькофф Банка», если они также удалят приложение. Соответствующий призыв он опубликовал в своем инстаграме.
После этого пользователи завалили аккаунт банка в Twitter жалобами и вопросами. Одним не понравилась позиция самого Тинькова, другим — что «Тинькофф Банк» на самом деле не выплачивает деньги за удаление Telegram. Теперь консультанты пытаются убедить клиентов остаться в банке и объясняют, что акция «Удали Telegram — получи деньги» исходит не от банка.
Ранее, 23 июня, глава Роскомнадзор Александр Жаров заявил, что Telegram заблокируют, если его основатель Павел Дуров не согласится зарегистрировать мессенджер в реестре распространителей информации. В ответ на это Дуров обвинил чиновника в некомпетентности.
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