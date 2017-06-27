Владелец интернет-издания Inc. Владимир Палихата отправил бизнесмену Александру Федотову предложение о покупке российского Forbes. Об этом сообщает Repulblic.

«У Inc. и Forbes немного разные сегменты, но мы видим между ними возможную синергию», — сказал Владимир Палихата. Он пока не назвал условия сделки. При этом представитель ACMG, владеющего российской версией Forbes, Оксана Менейлюк рассказала, что холдинг не рассматривает вариант продажи издания.

А владелец Forbes Александр Федотов заявил, что не планирует продавать журнал и не исключает попыток «пропиариться» за счет Forbes. «Я не раз давал комментарий, что у меня нет намерений продавать Forbes. Думаю, что почти каждый хотел бы владеть брендом Forbes. Поэтому предложения о продаже могут приходить к нам хоть каждый день, в связи с чем не вижу смысла каждый раз из этого факта делать шумиху. Плюс еще и пропиариться некоторые надеются за счет Forbes», — рассказал Федотов.