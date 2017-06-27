Российские туроператоры пожаловались на кибератаку
Российские туроператоры Anex Tour и Mouzenidis Travel пожаловались на сбой в работе из-за кибератаки. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
В офисах обеих компаний перестали работать телефоны и компьютеры. Также произошел сбой в работе сайтов туроператоров. Из соображений безопасности они отключили систему онлайн-бронирования.
Несмотря на возникшие трудности, компании обещают выполнить все обязательства перед туристами.
В Anex Tour уточняют, что клиентам, не получившим документы по подтвержденным заявкам, потребуется пройти регистрацию в аэропорту за два часа до вылета, предоставив копию договора с агентством. Выдача паспортов туристам, вылетающим по визовым направлениям в ближайшие даты, также будет осуществляться в аэропорту.
В Mouzenidis Travel отмечают, что произошедшее никак не скажется на оперативной деятельности компании, и надеются восстановить работу IT-инфраструктуры к утру 28 июня.
27 июня десятки компаний из России, Украины и других стран мира подверглись хакерской атаке с помощью вируса-шифровальщика, который, по мнению экспертов из Group-IB и Symantec, похож на зловреда Petya.A. В частности, предложение перевести выкуп за разблокировку системы появилось на экранах компьютеров в сетях «Роснефти», банка «Хоум кредит» и производителя шоколада Alpen Gold и Milka. В «Лаборатории Касперского» при этом настаивают, что новый вирус не имеет ничего общего с Petya.
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