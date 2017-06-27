Российские туроператоры Anex Tour и Mouzenidis Travel пожаловались на сбой в работе из-за кибератаки. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

В офисах обеих компаний перестали работать телефоны и компьютеры. Также произошел сбой в работе сайтов туроператоров. Из соображений безопасности они отключили систему онлайн-бронирования.

Несмотря на возникшие трудности, компании обещают выполнить все обязательства перед туристами.

В Anex Tour уточняют, что клиентам, не получившим документы по подтвержденным заявкам, потребуется пройти регистрацию в аэропорту за два часа до вылета, предоставив копию договора с агентством. Выдача паспортов туристам, вылетающим по визовым направлениям в ближайшие даты, также будет осуществляться в аэропорту.

В Mouzenidis Travel отмечают, что произошедшее никак не скажется на оперативной деятельности компании, и надеются восстановить работу IT-инфраструктуры к утру 28 июня.