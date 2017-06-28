Symantec назвала еще один способ защиты от вируса Petya
Чтобы уберечь компьютер от заражения вирусом Petya.A, нужно сделать так, чтобы зловред подумал, что компьютер уже заражен. Об этом сообщили специалисты компании Symantec.
Для этого потребуется создать файл C:\Windows\perfc, который вирус ищет в момент атаки. Если он его находит, то сворачивает свою активность, считая, что компьютер уже инфицирован.
Чтобы создать такой файл, можно использовать обычный «Блокнот». По некоторым данным, лучше добавить в папку Windows два пустых файла — perfc.dll и просто perfc, без расширения. Также их рекомендуется сделать доступными только для чтения.
Кроме того, ранее эксперты компании Group-IB советовали закрыть на компьютере TCP-порты 1024-1035, 135 и 445. Предполагается, что это позволит остановить распространение вируса. О том, как это сделать, можно прочитать здесь.
27 июня десятки компаний из России, Украины и других стран мира подверглись хакерской атаке вируса-шифровальщика, который, по мнению экспертов из Group-IB и Symantec, похож на зловреда Petya.A. В частности, предложение перевести выкуп за разблокировку системы появилось на экранах компьютеров в сетях «Роснефти», туроператоров Anex Tour и Mouzenidis Travel, банка «Хоум кредит» и производителя шоколада Alpen Gold и Milka. В «Лаборатории Касперского» при этом настаивают, что новый вирус не имеет ничего общего с Petya.
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