Роскомнадзор создал экспертную комиссию для решения спорных вопросов при блокировке сайтов. Об этом сообщает RNS.

Комиссия станет дополнительным этапом экспертизы контента на соответствие законодательству, на основании которой сайты включаются в реестр заблокированных ресурсов. Должностное лицо, принимающее решение о блокировке, при несогласии с выводами первоначальной экспертизы может направить материалы в экспертную комиссию, на основании заключения которой будет приниматься окончательное решение.

В состав экспертной комиссии, согласно приказу Роскомнадзора, вошли 12 человек: четыре представителя ведомства, начальник департамента информационной политики администрации президента, по два представителя от МВД и Rambler & Co, а также по одному представителю от Федеральной налоговой службы, Роспотребнадзора и Mail.ru Group.

По данным RNS, Mail.ru Group не получала официального приглашения принять участие в работе комиссии. «Мы не принимали и не принимаем участия в комиссиях, цель которых — оценивать легитимность или корректность какого-либо контента», — подчеркнули в компании.