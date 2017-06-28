Роскомнадзор создал комиссию для решения спорных вопросов по блокировкам
Роскомнадзор создал экспертную комиссию для решения спорных вопросов при блокировке сайтов. Об этом сообщает RNS.
Комиссия станет дополнительным этапом экспертизы контента на соответствие законодательству, на основании которой сайты включаются в реестр заблокированных ресурсов. Должностное лицо, принимающее решение о блокировке, при несогласии с выводами первоначальной экспертизы может направить материалы в экспертную комиссию, на основании заключения которой будет приниматься окончательное решение.
В состав экспертной комиссии, согласно приказу Роскомнадзора, вошли 12 человек: четыре представителя ведомства, начальник департамента информационной политики администрации президента, по два представителя от МВД и Rambler & Co, а также по одному представителю от Федеральной налоговой службы, Роспотребнадзора и Mail.ru Group.
По данным RNS, Mail.ru Group не получала официального приглашения принять участие в работе комиссии. «Мы не принимали и не принимаем участия в комиссиях, цель которых — оценивать легитимность или корректность какого-либо контента», — подчеркнули в компании.
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