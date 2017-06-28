Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект, отменяющий роуминг на территории России. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте нижней палаты парламента.

Авторы инициативы считают, что в настоящее время роуминг является «архаизмом, препятствующим развитию доступности услуг связи». При этом они полагают, что его отмена «будет способствовать более активному вовлечению абонентов в использование услуг операторов».

Законопроект отменяет плату за телефонное соединение, установленное с абонентом, находящимся за пределами того или иного субъекта России. За соединение с абонентами, находящимися за границей, плата сохранится.

В июне Федеральная антимонопольная служба предложила убрать термин «роуминг» из законов и актов правительства страны.