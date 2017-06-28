Проведение переписи населения в 2020 году потребует финансирования в объеме 50 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Федеральной службы государственной статистики Александра Суринова.

«В закон внесены изменения, теперь мы имеем право собирать данные с помощью интернета, использовать электронные вопросники. С этой точки зрения все готово. Вопрос в финансировании», — сообщил он журналистам.

Руководитель Росстата также подчеркнул, что организация не планирует вносить серьезные изменения в переписной лист, который использовался при проведении переписи населения в 2010 году. Однако, по его словам, будут проработаны вопросы, позволяющие корректно оценить миграцию.