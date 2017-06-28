Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: первые фото беспилотных грузовиков от Alphabet, испытания боевого лазера, франчайзи Tutti Frutti и «долгоиграющий» беспилотник на ДВС.

Конкурс стартапов от Усманова

Бизнесмен Алишер Усманов решил «переформатировать» конкурс лучших пародий на свои видеообращения к политику Алексею Навальному в соревнование стартапов. Лучшие по итогам месяца получат миллион рублей, а команду самого примечательного проекта по итогам года пригласят на обсуждение возможности инвестиций. Соревнование продлится до декабря. Заявки можно присылать в личные сообщения Usmanov Challenge.

Бизнес на туалетах в Москве

Владельцы компаний «Комхоз-сервис» и «Ст. консалтинг», которые установили туалетные кабинки золотого цвета в Москве, и компания «Орк», управляющая туалетами сейчас, имели общие бизнес-проекты с сыном генерального прокурора России Игоря Чайки.

В частности, после того, как в 2016 году контракты с компаниями были расторгнуты из-за неуплаты, конкурс на управление тендерами выиграла компания «Орк». Ее телефон совпадает с номером, ранее работавшим от имени «Ст. консалтинг» и «Комхоз-сервис». Компания «Орк» в ближайшие два года получит из бюджета Москвы 693 миллиона рублей на содержание и обслуживание 300 платных туалетов. В мэрии полагают, что это позволит компенсировать почти 80 % расходов владельцев платных туалетов. Цена пользования туалетом составляет 50 рублей.

Исследование App Annie

Компания App Annie выяснила, как пользуются приложениями на своих смартфонах жители разных стран. Об этом The Village рассказали в пресс-службе App Annie.

Эксперты проанализировали статистику рынка приложений таких стран, как: Южная Корея, Китай, Бразилия, Индия, Франция, Мексика, Япония, США, Германия и Великобритания. Они узнали, что во всех проанализированных странах в мае 2017 года более 65 % пользователей установили минимум одно приложение. А категория «Путешествия» становится наиболее популярной. Так, пользователи из США в среднем проводят в приложениях этой категории более двух часов в месяц. По оценке аналитиков компании, общее время, проведенное в приложениях, в 2021 году превысит 3,5 триллиона часов.

Первые фото беспилотных грузовиков от Alphabet

Издание Jalopnik опубликовало первые снимки беспилотных грузовиков от компании Waymo, входящей в холдинг Alphabet. Их уже называют «убийцами профессии дальнобойщика».

Испытания боевого лазера

Американская компания Raytheon совместно с Армией США провела испытания высокоэнергетического лазера, установленного на ударный вертолет AH-64D Apache. Это первое испытание лазерного оружия на вертолете.

Франчайзи Tutti Frutti

Компания GingerBrandMan, российский мастер-франчайзи международной марки Tutti Frutti, запустит собственный бренд мороженого Cream. Сейчас компания ищет площадку для открытия первой точки. Планируется, что всего их будет 150–200 за четыре года. В GingerBrandMan рассчитывают, что средний чек в Cream составит 180–200 рублей — примерно в два раза ниже, чем в Tutti Frutti.

Сегодня под управлением GingerBrandMan — 43 объекта Tutti Frutti в России и Казахстане. Из них шесть собственные, остальные партнерские. 70 % точек работают в формате островов.

«Долгоиграющий» беспилотник на ДВС

Команда инженеров Массачусетского технологического института построила и испытала беспилотник с двигателем внутреннего сгорания, который может находиться в воздухе более пяти дней без дозаправки.