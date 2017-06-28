ФАС России возбудила дело в отношении «ЛГ Электроникс Рус» по признакам незаконной координации экономической деятельности. Об этом сообщает агентство «Москва».

По данным ФАС, «ЛГ Электроникс Рус» использовало специальную программу для мониторинга цен ретейлеров для контроля за ценами на ряд смартфонов LG.

Кроме этого, компания регулярно получала отчеты о ценах от самих ретейлеров, которые также использовали «ценовых роботов» с целью контроля за ценами. «Более подробная информация будет дана по итогам рассмотрения дела», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что дата заседания комиссии будет назначена позднее.