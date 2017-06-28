Туристический сервис OneTwoTrip запустил продажу туров. Об этом The Village рассказали в пресс-службе компании.

Компания сотрудничает с 50 партнерами, в большинство пакетов входят перелет, проживание, трансфер и медицинская страховка. Отмечается, что для OneTwoTrip предложения туроператоров собирает технический партнер сервиса компания Level.Travel.

В OneTwoTrip рассчитывают, что продажи туров составят около 5 % в общих доходах сервиса в краткосрочной перспективе. В 2016 году на туры пришлось около 6 % рынка туристических онлайн-сервисов, и этот показатель будет расти, полагают в компании.

«Это интересный, растущий сегмент, но пока его доля в доходах аффилиатов не превышает 5 %. Вообще, сейчас самое время заходить в онлайн-туры, потом будет дороже и сложнее. Сегмент постоянно растет, он тем и хорош», — рассказал газете «Коммерсантъ» представитель Aviasales Янис Дзенис.

Общий объем рынка туров в России составляет 200–250 миллиардов рублей в год, добавили в OneTwoTrip. По прогнозам компании, в 2017 году эта сумма может вырасти до 280 миллиардов рублей благодаря стабилизации курса российской валюты и восстановлению чартерного сообщения с Турцией.