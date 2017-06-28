Рекрутинговый сайт Superjob запустил программу Superjob Invest для поддержки стартапов в области HR. Об этом сообщает интернет-издание vc.ru.

Superjob намерен поддерживать участников по модели media for equity, предоставляя рекламу в обмен на долю в проекте. По словам представителей компании, возможны также денежные инвестиции. Superjob заинтересован в получении доли размером от 5 % до 40 % в каждом стартапе.

Объем инвестиций зависит от выбранного проекта — порядок сумм может достигать миллионов рублей. Приоритет компания отдает решениям в сферах массового подбора и оценки кандидатов, систематизации резюме, автоматизации выполнения HR-задач, агрегации размещения вакансий на различных платформах и прочим.

Superjob обещает продвигать проекты среди одного миллиона компаний-клиентов, пользующихся сервисом, а также предоставить доступ к собственной экспертизе в продажах, сопровождении клиентов и разработке продуктов.

Заявки на участие в программе принимаются на сайте проекта. На старте срок подачи заявок не ограничен.