Агентство «РБК» узнало, сколько заработали создатели вируса-вымогателя Petya, который поразил 27 июня компьютеры в России, на Украине, в Европе, а также в США и в Азии за два дня.

4 биткоина столько заработали создатели вируса Petya за два дня

Уточняется, что 4 биткоина — чуть более 10 тысяч долларов.

Согласно записям блокчейна, на «кошелек» биткоинов 1Mz7153HMuxXTuR2R1t78mGSdzaAtNbBWX, указанном вымогателями, было переведено 3,99 биткоинов с помощью 45 транзакций.

По данным Coindesk, один биткоин стоит 2574,46 доллара.

27 июня десятки компаний из России, Украины и других стран мира подверглись хакерской атаке вируса-шифровальщика, который, по мнению экспертов из Group-IB и Symantec, похож на зловреда Petya.A. В частности, предложение перевести выкуп за разблокировку системы появилось на экранах компьютеров в сетях «Роснефти», туроператоров Anex Tour и Mouzenidis Travel, банка «Хоум кредит» и производителя шоколада Alpen Gold и Milka. В «Лаборатории Касперского» при этом настаивают, что новый вирус не имеет ничего общего с Petya.