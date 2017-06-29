Минэкономразвития представило проект повышения производительности труда в России до 2020 года. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Согласно первой части плана, в 2017 году планируется задействовать компании из пяти регионов, в 2018 и 2019 годах — по 10 компаний. Для каждого из попавших в программу предприятий ведомство хочет за счет государства нанять консультантов по повышению производительности труда. Планируется, что в программу включат «средние компании» с выручкой до 30 миллиардов рублей и потенциалом для повышения эффективности.

Во второй части плана Минэкономразвития предлагает помощь уволенным сотрудникам компаний. Их планируется переобучать, а работодателям, которые их будут нанимать, дадут налоговые льготы.

Всего на реализацию трехгодичной программы ведомство просит 29 миллиардов рублей. При этом эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают, что повысить производительность руда может создание новых рабочих мест или увеличение гибкости Трудового кодекса. А вот предложения Минэкономразвития помогут только отдельно взятым регионам и компаниям.

Ведомство также предложило упростить процедуру выдачи налоговых кредитов. По плану, механизм позволяет выплачивать налоги по частям. Срок кредита — от года до пяти лет.

Экономисты НИУ ВШЭ в мае оценили производительность труда в России как «вялую». По их мнению, она связана с низкой инвестиционной и инновационной деятельностью.