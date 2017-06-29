Российское правительство предложит президенту страны Владимиру Путину продлить действие продовольственного эмбарго еще на год — до 31 декабря 2018 года. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра Дмитрия Медведева.

«К сожалению, наши европейские партнеры продолжают неконструктивную линию в отношении нашего государства, в очередной раз политика берет верх над экономикой и, вообще, по большому счету над здравым смыслом», — заявил Медведев. Он отметил, что Россия «будет реагировать адекватно».

Евросоюз и США ввели антироссийские санкции после того, как в 2014 году Крым вошел в состав России. В ответ Москва установила эмбарго на импорт продуктов из стран, присоединившихся к санкциям против России.

28 июня власти Евросоюза продлили действие экономических санкций против России на полгода — до 31 января 2018 года. Одновременно с этим Минфин США расширил санкционный список. В перечень попали 38 физических лиц и организаций, в числе прочих это частная военная компания «Вагнер» и ее руководитель Дмитрий Уткин, фирма бизнесмена Евгения Пригожина Concord Catering, курирующий Крым замглавы Минэкономразвития Сергей Назаров.