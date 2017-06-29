Тинькофф банк запустил сервис «Тинькофф Недвижимость» для поиска, сравнения и покупки квартир в новостройках. Об этом The Village рассказали в пресс-службе банка.

Новым сервисом могут бесплатно воспользоваться все желающие независимо от того, в каком банке они обслуживаются. Он объединяет в себе предложения от крупнейших девелоперов и инструменты для выбора и покупки жилья.

«Мы работаем с застройщиками напрямую, поэтому у нас всегда актуальные предложения и цены как у застройщика», — рассказал вице-президент Тинькофф банка по развитию новых сервисов Александр Емышев. Он добавил, что сервис содержит всю информацию, которая нужна при выборе жилья: наличие квартир и их цены, схемы планировки, описание квартир и застройщиков, инфраструктуру района. При этом пользователь может отфильтровать предложения по району, типу недвижимости, застройщику, планировке, этажу и другим параметрам.

Кроме того, на сайте можно назначить осмотр понравившейся квартиры и забронировать ее на несколько дней.

Пользователям «Тинькофф Недвижимости» доступны квартиры в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Екатеринбурге, а также в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Казани и Перми.

Партнерами нового сервиса стали такие девелоперы жилой недвижимости, как группа «ЛСР», ФСК «Лидер», Urban Group и «МИЦ». В банке обещают, что список партнеров и городов будет регулярно пополняться.