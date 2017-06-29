«Мегафон» уволил директора по связям с общественностью Петра Лидова после скандала с его высказываниями об участниках акций протеста, прошедших 12 июня в десятках городов России. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на близкие к сторонам источники.

По данным издания, руководство «Мегафона» давно не устраивала работа Лидова. В частности, в компании остались недовольны тем, какую стратегию он выбрал при освещении крупных сбоев в сети, из-за которой многие абоненты оператора остались без связи. Вдобавок к этому начальству не нравилось, что Лидов долгое время совмещал должность PR-директора с работой в качестве ведущего на телевидении.

Однако «последней каплей», по словам источников, стал скандал из-за его твита о «малолетних дегенератах», вышедших на митинги против коррупции. Его высказывания вызвали волну возмущения среди интернет-пользователей, призвавших бойкотировать «Мегафон». Сам Лидов объяснял, что ему не понравилось, что протестующие испортили его прогулку с дочерью.

Приношу извинения. Вижу реакцию, понимаю, что был неправ в выборе слов, надо быть сдержаннее. МегаФон тут ни при чём. Спасибо за понимание. — Петр Лидов (@plidov) 15 июня 2017 г.

Сейчас Лидов находится в отпуске. Ни он, ни «Мегафон» официально информацию об увольнении не комментируют. При этом оператор уже начал подыскивать нового кандидата на должность PR-директора. Об этом «Ведомостям» сообщил претендент, получивший предложение от HR-специалистов.