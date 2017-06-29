Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: почтовый клиент для Украины с обходом блокировок, сканер отпечатка за экраном смартфона и тепловая защита для глушителей.

Продажа R2-D2

Макет дроида R2-D2, принимавший участие в съемках киносаги ​«Звездные войны», продали на аукционе в США за 2,75 миллиона долларов. Помимо дроида, с молотка ушел и другой реквизит из фильмов. Так, меч Люка Скайуокера продали за 325 тысяч долларов, а шлем лорда ситхов, Дарта Вейдера — за 96 тысяч долларов.

Реплика макета дроида R2-D2/Фото: Peter Nicholls / Reuters

Видеобиржа «ВКонтакте»

«ВКонтакте» запускает библиотеку легального контента, на котором смогут заработать администраторы сообществ в соцсети. Проект будет работать на основе видеоплатформы Pladform. На сайте Pladform будет каталог легальных видеороликов, которые можно публиковать в сообществах. При просмотре этих роликов пользователи увидят рекламу, часть доходов от которой получат администраторы группы.

«ВКонтакте» не раскрывает схему разделения рекламной выручки между всеми участниками проекта. Выплаты будут производиться ежемесячно. Чтобы получить доступ к каталогу, владельцам сообществ нужно зарегистрироваться на сайте Pladform.

Нейростимулятор

Российский стартап Brainstorm запустил продажи своего одноименного нейростимулятора, призванного улучшить память, внимание и логическое мышление пользователя.

Устройство можно купить на сайте Brainstorm и в партнерских интернет-магазинах Neuromatix и Madrobots, а также в розничных точках iShop и Ficha в Санкт-Петербурге. Стоимость устройства — 6 тысяч рублей. Brainstorm работает на основе технологии транскраниальной стимуляции постоянным током (tDCS).

Почтовый клиент для Украины с обходом блокировок

Холдинг Mail.Ru Group выпустил почтового клиента «Mail.ru для UA», который позволяет подключать ящики любых сервисов и обходит блокировки с помощью сети Tor. Приложения для iOS и Android размещены издателем Craigpark. В описании сервиса говорится, что он дает доступ к почте из любой страны без использования VPN-приложений.

Сканер отпечатка за экраном смартфона

Компания Qualcomm представила на выставке электроники и мобильных устройств Mobile World Congress Shanghai ультразвуковой сканер отпечатка пальца. Он позволяет считывать данные с пальца, расположенного за OLED-дисплеем.

Тепловая защита для глушителей

Американская компания Magpul запатентовала тепловую защиту для глушителей, которая может потребоваться стрелкам при ведении длительного огня, например во время соревнований. Разработку можно установить на любой тип прибора бесшумной беспламенной стрельбы для стрелкового оружия.

Составные элементы тепловой защиты для глушителя / Magpul

Глушитель представляет собой устройство, закрепляемое на стволе стрелкового оружия (иногда оно является частью конструкции), которое должно существенно ослаблять звук выстрела и скрывать пламя пороховых газов.