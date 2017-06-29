Сбербанк России сократит количество бухгалтеров в штате в три раза. Об этом сообщает «Интерфакс» с ссылкой на главу Сбербанка Германа Грефа.

«В Сбербанке работали 33 тысячи бухгалтеров, на сегодняшний день у нас их работает 1,5 тысячи, а будет работать 500 человек», — отметил он.

Греф также рассказал, что в бэк-офисе Сбербанка шесть лет назад работали 59 тысяч человек, сегодня работают 12 тысяч, в 2018 году будут работать 5 тысяч человек. Он также оценил, что через три года количество персонала в банке сократится до одной тысячи человек.

Срок сокращения штата бухгалтеров топ-менеджер не уточнил.