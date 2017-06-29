Герман Греф — об опасности игр с криптовалютами
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о высоких рисках использования криптовалют. Об этом сообщает ТАСС.
Волатильность криптовалют будет сохраняться. Мы видим, что происходит. Технологии незрелые, очевидно. Рекомендую играть в эту валюту только любителям казино. Можно выиграть, а можно проиграть
герман греф, глава Сбербанка
Он также призвал не запрещать криптовалюты в России из-за перспективы их развития, которое будет невозможно остановить. «Более того, кто будет запрещать, тот будет проигрывать: это огромный рынок», — заявил Греф.
Ранее «Ведомости» сообщали, что в России возник дефицит видеокарт для персональных компьютеров из-за массовой скупки устройств для майнинга криптовалют.
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