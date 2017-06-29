Сервис «Яндекс.Такси» сообщил о сбоях в работе. Невозможно заказать такси с оплатой банковской картой через приложение, а также привязать или редактировать данные карты. Об этом сообщается в твиттере сервиса.

Причину сбоев в сервисе не уточняют.

В полдень 19 июня по всей России в работе приложения «Яндекс.Такси» произошел сбой. Пользователи пожаловались на проблемы с вызовом автомобилей. Причиной технического сбоя в работе приложения «Яндекс.Такси» стала поломка одного из дата-центров. К середине дня работа сервиса была восстановлена.