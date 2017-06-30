Межтопэнергобанк приостановил работу своих отделений в столице и регионах из-за технического сбоя в программном обеспечении и возросшего числа обратившихся за деньгами клиентов. Об этом сообщает информагентство «Москва».

Компания временно не принимает заявки на обслуживание вкладов и кредитов как от физических, так и от юридических лиц. Это связано с нехваткой ресурсов для обработки всех обращений на фоне возникшей среди клиентов паники — программно-аппаратный комплекс банка с ними не справляется.

Ранее СМИ сообщали, что обслуживание клиентов Межтопэнергобанка приостановили из-за возможного отзыва у него лицензии.

По данным портала «Банки.ру», ключевыми владельцами Межтопэнергобанка являются его топ-менеджеры. Помимо Москвы, он также работает в Санкт-Петербурге, Твери, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Красноярске, Самаре, Ростове-на-Дону и еще нескольких городах России. По размеру активов компания занимает 107-е место в банковской системе страны.