Индекс посещаемости московских торговых центров с 12 по 25 июня 2017 года вырос на 4 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на президента компании Watcom Group Романа Скороходова.

«В течение всего года с самого начала Shopping Index демонстрировал снижение в 8–10 % по сравнению с прошлым годом. Сейчас впервые начался рост вопреки обычному тренду в летний период», — отметил он.

По его словам, такой результат вызван установившейся в Москве холодной погодой, которая нетипична для летнего периода, когда в торговых центрах обычно происходит общий спад посещаемости.