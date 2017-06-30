Акционерное общество «Стокманн» продлило лицензионное соглашение с владельцем бренда, финской компанией Stockmann plc. Об этом The Village рассказали представители общества.

В рамках новых договоренностей «Стокманн» имеет эксклюзивное право использовать бренд Stockmann до 2023 года. Согласно подписанному ранее соглашению, «Стокманн» мог использовать бренд до конца 2018 года.

Сейчас универмаги представлены в Москве, Санкт- Петербурге и Екатеринбурге. До конца 2017 года компания планирует открыть еще один универмаг в Москве. В 2018 году откроются точки в Казани и Краснодаре. Председатель Совета Директоров АО «Стокманн» отметил, что у компании «большие планы по расширению на российском рынке».

Ранее сеть Podium Market объявила о закрытии магазинов. А сами магазины перейдут к Stockmann. Часть сотрудников Podium Market также перейдут в компанию.