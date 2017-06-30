Онлайн-магазин FIFA запустился в России в преддверии чемпионата мира по футболу, свидетельствуют данные сайта FIFA. Об этом сообщает издание «Ведомости».

«Деятельность магазина обеспечивает компания Lamoda», — рассказал «Ведомостям» представитель компании. «Мы ожидаем пики продаж в период жеребьевки к чемпионату мира 2018 года и основного турнира. Ежедневное количество заказов в пиковые периоды будет четырехзначным», — добавил он.

В онлайн-магазине можно приобрести товары adidas и других производителей и лицензиатов FIFA: одежду, аксессуары и сувениры, посвященные чемпионату мира по футболу.

Магазин будет работать до 31 декабря 2018 года.