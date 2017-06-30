В мессенджер Telegram в обновленной версии 4.1 для мобильных устройств появилась возможность делиться с друзьями и подписчиками каналов настройками прокси-серверов. Об этом сообщается официальном блоге сервиса.

Обновление получило названия «Свобода слова». Оно посвящено созданию «инструмента для борьбы с цензурой». Настроить прокси-сервер можно в разделе Data and Storage (данные и хранилище).

«Мы верим в свободу и защищенность общения. Наша обязанность — предоставлять нашим пользователям право на конфиденциальность и свободу слова во всем мире», — говорится в блоге.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор внесет мессенджер Telegram в реестр организаторов распространения информации. Согласно российским законам, компании из реестра обязаны хранить на территории России информацию о фактах передачи пользователями сообщений в течение шести месяцев и передавать их силовикам в случае соответствующего обращения.