Путин продлил действие контрсанкций
Владимир Путин подписал указ, продлевающий действие ответных мер на антироссийские санкции до 31 декабря 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Мы, естественно, будем реагировать адекватно. Вчера этот вопрос мы обсудили с президентом», — прокомментировал происходящее Дмитрий Медведев.
Указ подписан 30 июня и опубликован на официальном портале правовой информации.
Евросоюз и США ввели антироссийские санкции после того, как в 2014 году Крым вошел в состав России. В ответ Москва установила эмбарго на импорт продуктов из стран, присоединившихся к санкциям против России.
28 июня власти Евросоюза продлили действие экономических санкций против России на полгода. Одновременно с этим Минфин США расширил санкционный список. В перечень попали 38 физических лиц и организаций.
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