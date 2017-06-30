Владимир Путин подписал указ, продлевающий действие ответных мер на антироссийские санкции до 31 декабря 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы, естественно, будем реагировать адекватно. Вчера этот вопрос мы обсудили с президентом», — прокомментировал происходящее Дмитрий Медведев.

Указ подписан 30 июня и опубликован на официальном портале правовой информации.

Евросоюз и США ввели антироссийские санкции после того, как в 2014 году Крым вошел в состав России. В ответ Москва установила эмбарго на импорт продуктов из стран, присоединившихся к санкциям против России.

28 июня власти Евросоюза продлили действие экономических санкций против России на полгода. Одновременно с этим Минфин США расширил санкционный список. В перечень попали 38 физических лиц и организаций.