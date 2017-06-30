Депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Лысаков внес в Госдуму законопроект о контроле за работой агрегаторов такси. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Автор поправок предложил запретить сервисам заказа такси хранить базы данных за пределами России. По мнению парламентария, такая мера поможет в борьбе с недобросовестными агрегаторами, результатом деятельности которых в том числе «является систематическое причинение вреда жизни граждан».

Инициатива также предполагает введение обязанности агрегаторов публично раскрывать информацию о своей работе. В пояснительной записке к документу отмечается, что сервисы заказа такси могут предоставлять недостоверную информацию о безопасности транспортных услуг или передавать заказы нелегалам, работающим в теневом секторе.

Кроме того, законопроектом вводится понятие агрегатора такси и устанавливается ответственность агрегаторов за убытки из-за предоставления недостоверной информации об исполнителе заказа.