Эксперты оценили, что Россия заняла четвертое место среди крупнейших теневых экономик мира. Об этом сообщает «РБК».

Объемы неформальной экономики страны оценили в 33,6 триллиона рублей, что составляет 39 % от национального ВВП. Показатель теневой экономики в России является одним из самых высоких в мире: он практически на 84 % выше, чем в среднем по миру.

Больший объем скрытой экономики лишь у Украины (46 % от ВВП), Нигерии (48 % ВВП) и Азербайджана (67 % ВВП). На пятом месте расположилась Шри=Ланка с показателем в 38 %.