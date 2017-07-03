Генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов покинул свой пост. Об этом сообщает «РБК».

Контракт топ-менеджера закончился 1 июля и не будет продлен. Сейчас уже назначен временно исполняющий обязанности генерального директора «Почты России». Им стала Ольга Осина. Об этом в твиттере сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

До этого Осина занимала должность первого заместителя гендиректора.

Назначил Ольгу Осину временно исполняющей обязанности генерального директора ФГУП "Почта России" — Николай Никифоров (@nnikiforov) 3 июля 2017 г.

Глава «Почты России» Дмитрий Страшнов в конце 2016 года стал фигурантом проверки Генпрокуратуры из-за якобы незаконной премии в размере 95,4 миллиона рублей. Генпрокуратура потребовала возбуждения уголовного дела в отношении Страшнова, но позднее представитель ведомства заявил, что ему может грозить административное наказание.