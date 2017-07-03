Обвиненный в получении 95 миллионов рублей глава «Почты России» покинул пост
Генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов покинул свой пост. Об этом сообщает «РБК».
Контракт топ-менеджера закончился 1 июля и не будет продлен. Сейчас уже назначен временно исполняющий обязанности генерального директора «Почты России». Им стала Ольга Осина. Об этом в твиттере сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.
До этого Осина занимала должность первого заместителя гендиректора.
Глава «Почты России» Дмитрий Страшнов в конце 2016 года стал фигурантом проверки Генпрокуратуры из-за якобы незаконной премии в размере 95,4 миллиона рублей. Генпрокуратура потребовала возбуждения уголовного дела в отношении Страшнова, но позднее представитель ведомства заявил, что ему может грозить административное наказание.
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