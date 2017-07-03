Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева, который принадлежит семье министра сельского хозяйства Александра Ткачева, взял в аренду склад для хранения продуктов питания в подмосковном комплексе Springs Park. Об этом пишут «Ведомости».

Гендиректор комплекса Евгений Хворостин объяснил, что компания начнет продавать свою продукцию в Москве и области, поскольку «федеральному игроку необходимо присутствовать в Московском регионе».

Он отметил, что комплекс откроет распределительный центр в июле, а в скором времени должны начаться переговоры о поставках с местными торговыми сетями.

Холдинг входит в число крупнейших агрокомплексов по стране. За год предприятие расширило свои территории до 640 тысяч гектаров. Компания также входит в топ-5 производителей сахара.