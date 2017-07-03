Федеральную налоговую службу наделили правом блокировать сайты, на которых описаны способы получения доступа к запрещенным ресурсам. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на совместный приказ Роскомнадзора, МВД, Роспотребнадзора и ФНС.

Документ подготовили взамен нормы, действовавшей с 2013 года. При этом полномочия налоговой, ранее отслеживавшей только деятельность онлайн-казино, расширили еще до принятия закона о блокировке анонимайзеров. Пока он прошел только первое чтение, хотя ФСБ и просила ускорить принятие документа.

ФНС и Роскомнадзор не смогли оперативно ответить «Известиям», почему норма о запрете анонимайзеров уже содержится в приказе, хотя соответствующий федеральный закон еще не одобрен Госдумой.