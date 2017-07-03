Федеральная антимонопольная служба признала менеджера по работе с розничными сетями ООО «Эппл Рус» виновным по делу о координации цен на смартфоны Apple iPhone. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Должностное лицо ООО „Эппл Рус“ признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.32 КоАП (в редакции, действовавшей на момент совершения административного правонарушения), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе.

Дело на «Эппл Рус» завели в августе 2016 года. Компания отвергла обвинения в координации цен на телефоны. В ФАС заявили, что служба проверяет ценообразование на другие модели телефонов Apple. В марте 2017 года ФАС признала Apple виновной в координации цен.

Ведомство также возбудило дело о ценовом сговоре на четыре компании — дистрибьюторов iPhone в России. Они отказались признавать свою вину.